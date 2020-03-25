Первый теннисист заразился коронавирусом

Бразильский теннисист Тьяго Сейбот-Уайлд рассказал болельщикам, что сдал положительный тест на коронавирус.
20-летний спортсмен, который в начале марта выиграл турнир ATP в Сантьяго, признался, что чувствует себя хорошо, но подчеркивает, что это серьезное заболевание.
«Я уже неделю нахожусь в самоизоляции. Я забочусь о себе и следую всем рекомендациям докторов. Пусть это будет для вас напоминанием, что нужно сидеть дома, заботиться о людях, которых вы любите, и помогать нам всем, чтобы вирус не распространялся дальше. Оставайтесь дома и берегите себя», – заявил Тьяго.
Отметим, что это первый известный случай заражения коронавирусом среди профессиональных игроков. Напомним, что ATP и WTA не проводят турниры в рамках своих ассоциаций с 8 марта, когда в США был отменен объединенный чемпионат в Индиан-Уэллс.
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.