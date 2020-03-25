Первый теннисист заразился коронавирусом

114-я ракетка мира уже неделю пребывает в самоизоляции

  • 25.03.2020 09:24
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Первый теннисист заразился коронавирусом
© Chile Open. Тьяго Сейбот-Уайлд

Бразильский теннисист Тьяго Сейбот-Уайлд рассказал болельщикам, что сдал положительный тест на коронавирус.

20-летний спортсмен, который в начале марта выиграл турнир ATP в Сантьяго, признался, что чувствует себя хорошо, но подчеркивает, что это серьезное заболевание.

«Я уже неделю нахожусь в самоизоляции. Я забочусь о себе и следую всем рекомендациям докторов. Пусть это будет для вас напоминанием, что нужно сидеть дома, заботиться о людях, которых вы любите, и помогать нам всем, чтобы вирус не распространялся дальше. Оставайтесь дома и берегите себя», – заявил Тьяго.

Отметим, что это первый известный случай заражения коронавирусом среди профессиональных игроков. Напомним, что ATP и WTA не проводят турниры в рамках своих ассоциаций с 8 марта, когда в США был отменен объединенный чемпионат в Индиан-Уэллс.

Коронавирус и спортсмены

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Источник — Большой теннис Украины

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