Сергей СТАХОВСКИЙ: «Впереди для тенниса еще несколько тяжелых месяцев»

Украинец не верит, что теннисисты вскоре смогут играть

  • 24.03.2020 22:37
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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Впереди для тенниса еще несколько тяжелых месяцев»
© btu.org.ua

Мужской и женский теннис из-за пандемии коронавируса ушел на перерыв минимум до июня, однако украинский теннисист Сергей Стаховский считает, что спортсменов ждут тяжелые месяцы.

«Это очень трудная ситуация для Тура и особенно для игроков. Как мы все знаем, большинство теннисистов живут от недели к неделе или от месяца к месяцу, в плане своих доходов и трат. То, что они зарабатывают, они вновь вкладывают в теннис. Так что это были несколько очень трудных недель для тенниса и впереди еще несколько очень трудных месяцев для самого Тура».

«Как много денег можно будет потратить, чтобы помочь игрокам, потому что мы пока не знаем, сколько еще это займет времени: 2 месяца, 3 месяца, будем мы играть в этом сезоне или не будем играть».

«Слава Богу, что в АТР есть свои резервы. Я долгое время был частью этой системы, я действительно верю в людей, которые там работают, что они найдут решение, и игроки смогут продолжать свои карьеры, что каждый получит ту поддержку, которая ему необходима», - сказал Стаховский.

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Источник — Большой теннис Украины

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