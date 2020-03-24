Металлист 1925 организовал сюрприз для своих болельщиков

На 23-е марта, согласно календаря, был запланирован старт харьковского «Металлиста 1925» во второй заключительной части футбольного 2019/2020 годов. Но буквально за 6 дней до его начала чемпионат в Первой лиге, как и все футбольные соревнования в Украины, были прерваны на неопределённый срок. Сегодняшняя ситуация в мире в связи с пандемией не позволяет подвергать риску здоровье и жизнь спортсменов, здоровье и жизнь всех граждан страны и проводить футбольные матчи. Как долго продлится карантин неизвестно. Официальную игру после зимнего перерыва все болельщики ждут с огромным нетерпением, ибо соскучились за долгих четыре месяца ожидания за своими любимцами, за шумом трибун, за яркими эмоциями от побед. И вот наступает 23-е число, и клубный сайт приглашает болельщиков поболеть за родную команду в матче против запорожского «Металлург», именно против того соперника, с кем планировалось сыграть в этот день по календарю. Начало трансляции в 19:30, а сама трансляция матча состоится на официальном YouTube-канале ФК «Металлист 1925». Креативные и соскучившиеся за футбольными баталиями болельщики харьковской команды в рамках компьютерного моделирования с помощью футбольного симулятора «FIFA-19» проводят виртуальный матч «Металлист 1925» - «Металлург» (Запорожье). За харьковскую команду на поле виртуального стадиона играют реальные футболисты сегодняшнего состава команды. Это было здорово - наблюдать, как играют новички команды, пришедшие зимой в харьковский клуб, переживать промахи игроков любимой команды, сожалеть, что мяч попадает в перекладину ворот, а не в сами ворота, и расстраиваться из-за нереализации выходов игроков один на один с вратарем, и конечно, наблюдать за радостью игроков от забитых голов. За возможность посмотреть "онлайн-трансляцию" клуб благодарить команду интернет-проекта «FIFAua» (разработчик - vitalkov), а также активного участника "Клуба болельщиков" - оператора матча - Виталия Николаенко.

Те из болельщиков, кто не смог, посмотреть «прямую трансляцию», могут посмотреть матч в записи:

Матч на клубном YouTube-канале

ФК «Металлист 1925» обещает и в дальнейшем организацию подобных приятных сюрпризов для своих болельщиков, чтобы улучшить им настроение в это трудное время.