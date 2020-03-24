В Нидерландах запрет на проведение соревнований продолжен до 1 июня в связи с пандемией коронавируса.
Запрет будет касаться и высшего футбольного дивизиона Нидерландов. В Эредивизии лидирует амстердамский «Аякс», который имеет одинаковое количество очков с идущим вторым клубом «АЗ Алкмаар». Третью строчку занимает «Фейеноорд».
Запрет на массовые мероприятия в Нидерландах ранее действовал до 6 апреля, а теперь продлен еще на два месяца.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.