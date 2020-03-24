В Нидерландах запрет на проведение соревнований продолжен до 1 июня в связи с пандемией коронавируса.

Запрет будет касаться и высшего футбольного дивизиона Нидерландов. В Эредивизии лидирует амстердамский «Аякс», который имеет одинаковое количество очков с идущим вторым клубом «АЗ Алкмаар». Третью строчку занимает «Фейеноорд».

Запрет на массовые мероприятия в Нидерландах ранее действовал до 6 апреля, а теперь продлен еще на два месяца.