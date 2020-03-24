В Барселоне планируют возобновить тренировки 27 апреля

Футболисты «Барселоны» вернутся к работе не ранее 27 апреля.
Сейчас сотрудники клуба находятся на карантине из-за пандемии коронавируса. В Испании введено чрезвычайное положение. Ла Лига также приостановлена на неопределенный срок.
В «Барселоне» коронавирус подхватил скаут клуба Андре Кюри.
Ранее сообщалось, что из-за коронавируса «Барселона» урежет зарплату игрокам.
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Источник — As.com
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