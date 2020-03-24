Артем ДОВБИК: «Вернуться в Украину? Мне сказали, что лучше не рисковать»

Украинский форвард «Соннерйюска» надеется, что тренировки возобновятся 1-го апреля

  • 24.03.2020 09:48
  • 382 просмотра
  • 2 комментария
Артем ДОВБИК: «Вернуться в Украину? Мне сказали, что лучше не рисковать»
© ФК Мидтьюлланн. Артем Довбик

22-летний украинский нападающий «Соннерйюска» Артем Довбик решил не ехать в Украину во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

— В Украину не собирался уезжать на время паузы?
— Я спрашивал, но мне сказали, что лучше не рисковать. Я и сам понимаю, что выехать можно было, а вот попасть обратно вовремя могло не получиться. Если я не ошибаюсь, из нашей команды только один футболист уехал домой. Наш город недалеко от границы с Германией, ему здесь рукой подать.

— С кем из футбольных друзей переписываешься?
— По видеосвязи разговариваю с Игорем Когутом из «Днепра-1», Владиславом Кочергиным из «Зари». Поддерживаем друг друга.

— Когда в Дании планируют возобновить чемпионат?
— Пока неизвестно, как все будет разворачиваться дальше. Всем сказали быть в режиме ожидания. По предварительным данным, первая тренировка у нас запланирована на 1 апреля.

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 24.03.2020 11:29
    0
    О каких мозгах вы говорите? Футблолист - это диагноз... Просто сел, посчитал во сколько обойдется туда и обратно, и решил остаться .
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
    online
      Виталий Жалыбин, 24.03.2020 10:25
    0
    ооо ну наконец хоть у когото есть мозги
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 24.03.2020 11:29
    0
    О каких мозгах вы говорите? Футблолист - это диагноз... Просто сел, посчитал во сколько обойдется туда и обратно, и решил остаться .
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
    online
      Виталий Жалыбин, 24.03.2020 10:25
    0
    ооо ну наконец хоть у когото есть мозги
    Ссылка
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