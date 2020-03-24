Артем ДОВБИК: «Вернуться в Украину? Мне сказали, что лучше не рисковать»

22-летний украинский нападающий «Соннерйюска» Артем Довбик решил не ехать в Украину во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
— В Украину не собирался уезжать на время паузы?
— Я спрашивал, но мне сказали, что лучше не рисковать. Я и сам понимаю, что выехать можно было, а вот попасть обратно вовремя могло не получиться. Если я не ошибаюсь, из нашей команды только один футболист уехал домой. Наш город недалеко от границы с Германией, ему здесь рукой подать.
— С кем из футбольных друзей переписываешься?
— По видеосвязи разговариваю с Игорем Когутом из «Днепра-1», Владиславом Кочергиным из «Зари». Поддерживаем друг друга.
— Когда в Дании планируют возобновить чемпионат?
— Пока неизвестно, как все будет разворачиваться дальше. Всем сказали быть в режиме ожидания. По предварительным данным, первая тренировка у нас запланирована на 1 апреля.
Источник — zbirna.com
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