Артем ДОВБИК: «Гречка и туалетная бумага в Дании есть»

Украинский футболист «Соннерйюска» рассказал, как проводит карантин

  • 24.03.2020 08:47
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Артем ДОВБИК: «Гречка и туалетная бумага в Дании есть»
© ФК Мидтьюлланд. Артем Довбик

22-летний украинский форвард датского «Соннерйюска» Артем Довбик рассказал, чем занимается на карантине, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

— Как коротаешь время во время паузы в соревнованиях?
— Наверное, как все, дома (улыбается). Выполняю программу, предоставленную наставниками по физподготовке. Скучновато одному, не думал, что так надолго это все затянется, но ничего не поделаешь, нужно подождать.

— На стадионе тренироваться нельзя?
— Поначалу можно было, но и то небольшими группами по три-четыре человека. Но последнюю неделю вышел запрет и на такую работу. Карантин.

— На улицу выходишь только в крайнем случае?
— Погулять можно, но только осторожно. Я выбрал место в парке, где людей практически нет, делаю там пробежки. Выхожу за продуктами.

— В магазинах ажиотаж?
— Гречка и туалетная бумага есть (смеется). В Хадерслеве людей в защитных масках не так много, основной очаг коронавируса в Дании — в районе Копенгагена.

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Источник — zbirna.com

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