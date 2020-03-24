Челси нацелился на Райса из Вест Хэма

Лондонский «Челси» будущим летом может выкупить контракт 21-летнего опорного полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

Райс защищал цвета юношеских команд «Челси», пока в 2013-м году не перешел в «Вест Хэм».

В текущем сезоне Райс провел за «Вест Хэм» 30 матчей во всех турнирах, где отдал 2 результативные передачи.

Контракт Деклана с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2024-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €55 миллионов.