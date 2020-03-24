ВИДЕО. Коноплянка попробовал себя в роли шеф-повара

30-летний полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка попробовал себя в роли шеф-повара во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Коноплянка приготовил рис с овощами, передав эстафету Евгению Шахову, Андрею Беднякову и Александру Зинченко.

В текущем сезоне Коноплянка провел за «Шахтер» 22 матча во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу.