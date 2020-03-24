ВИДЕО. Коноплянка попробовал себя в роли шеф-повара

30-летний полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка попробовал себя в роли шеф-повара во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Коноплянка приготовил рис с овощами, передав эстафету Евгению Шахову, Андрею Беднякову и Александру Зинченко.
В текущем сезоне Коноплянка провел за «Шахтер» 22 матча во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу.
Принимаю эстафету от 👉#ЛюбомираТошича и вот мой ответ 🍲 оставайтесь дома ☝🏻 #сам_себе_шеф👨🏻🍳 следующим поварам передаю дальше 👉 @shakhov28 , @biedniakov , @zinchenko_96 . У вас 24 часа ⏰ Vamoooos💪🏻 —— I take up the torch from 👉 #TosicLjubomir and here is my answer🍲 stay at home ☝🏻#do_it_yourselfer 👨🏻🍳 I pass it on 👉 @shakhov28 , @biedniakov , @zinchenko_96 You have 24 hours⏰ Vamoooos💪🏻
Источник — Instagram
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