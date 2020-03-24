Никита ШЕВЧЕНКО: «Нужно переждать это непростое время»

Вратарь «Зари» рассказал, как проводит карантин

  • 24.03.2020 07:38
  • 111 просмотров
  • 0 комментариев
Никита ШЕВЧЕНКО: «Нужно переждать это непростое время»
© ФК Заря Луганск. Никита Шевченко

27-летний украинский голкипер «Зари» Никита Шевченко рассказал о периоде восстановления после травмы и правилах поведения во время карантина.

- Никита, прежде всего хотели спросить о твоем здоровье?
- Спасибо большое, что не забываете. Все у меня хорошо. Сижу дома. Стараюсь выходить поменьше. Здоровье мое в порядке. Иду на поправку после травмы. Пока что занимаюсь в домашних условиях. Надеюсь, что поправлюсь очень скоро. Значительный прогресс уже есть.

- Как сохранять бодрость духа и хорошее настроение в этот непростой период?
- Вот знаете, не знаю, как точно ответить на этот вопрос. Просто думать о хорошем и радоваться жизни. Все будет хорошо.

- Как ты сейчас поддерживаешь форму в период восстановления?
- У меня есть специальная программа, которую написали медики. Дома выполняю комплекс упражнений. Купил инвентаря по полной программе (улыбается).

- Как защищаешь себя и близких во время пандемии коронавируса?
- Как минимум, сидим дома. По возможности, ездим только за продуктами, при этом надевая маски и перчатки вне дома. Плюс купили антисептики.

- Что порекомендуешь болельщикам «Зари» в это непростое время?
- Всем советую тоже переждать это непростое время. Не думайте только о себе. Вас может и не зацепить, но при этом вы можете кого-то заразить. По возможности, оставайтесь дома.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Заря

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности