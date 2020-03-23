Похож больше всех. Дзюба сравнил Ракицкого с обезьяной

Форвард питерского «Зенита» Артем Дзюба выложил в сторис Instagram странный шуточный пост с расистскими намеками.
Он сравнил своих партнеров по команде, включая украинского защитника Ярослава Ракицкого, с обезьянами из советского мультфильма.
«Ракицкий похож больше всех», – подписал автор коллаж.
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Источник — Instagram
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