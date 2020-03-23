ВИДЕО. Гол или фейк? Лингард забил бисиклетой во время карантина

27-летний английский вингер «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард не забывает развлекаться во время карантина, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Лингард продемонстрировал зрелищный удар бисиклетой, использовав в качестве мяча уже ставший привычным рулон туалетной бумаги. Снаряд попал в корзину, по пути отразившись от множества препятствий.
«Хейтеры скажут, что это фейк», — прокомментировал шуточный ролик Лингард.
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Источник — Instagram
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