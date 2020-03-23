Ливерпуль не сможет купить Вернера из-за пандемии коронавируса

24-летний форвард «Лейпцига» и сборной Германии Тимо Вернер не перейдет в английский «Ливерпуль».

Футболист хочет остаться в «Лейпциге» на следующий сезон из-за хаоса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Учитывая текущую ситуацию, Тимо не намерен менять страну проживания.

В текущем сезоне Вернер провел за «Лейпциг» 36 матчей во всех турнирах, где забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач.

Контракт нападающего с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость Вернера составляет €80 миллионов.