Сергей СТАХОВСКИЙ: «Закрывать страны и границы надо было раньше»

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский считает, что большинство мер по борьбе с коронавирусом были приняты слишком поздно:

«То, что сейчас закрываются страны и границы, – сюр. Это надо было делать раньше и лучше контролировать пересечение границы, а не просто закрывать. Все понимают, что мы делаем это из-за Италии.

Она равнодушно отнеслась к этой ситуации, а сейчас уже поздно что-то делать. Все закрываются, чтобы каким-то образом замедлить ситуацию. Однако это не закончит миграцию вируса, а лишь замедлит ее. Это даст время, чтобы найти или вывести вакцину или противодействие этому вирусу».

Ранее Стаховский признался, что находится в психологическом кризисе.