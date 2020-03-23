Барселона даст последний шанс Дембеле

Каталонская «Барселона» не будет продавать 22-летнего французского вингера Усмана Дембеле по завершении текущего сезона.

Футболист не может оправдать €125 миллионов, заплаченные за него «Боруссии» Дортмунд летом 2017-го года. Предполагалось, что «Барселона» готов избавиться от игрока в ближайшее время.

Тем не менее, «Барселона» намерена дать Дембеле последний шанс проявить себя, как только он окончательно оправится после повреждения подколенного сухожилия.

В текущем сезоне Усман провел за «Барселону» 9 матчей во всех турнирах, где забил один мяч.