Барселона даст последний шанс Дембеле

Каталонский клуб не продаст французского игрока будущим летом

  • 23.03.2020 14:20
  • 781 просмотр
  • 0 комментариев
Барселона даст последний шанс Дембеле
© ФК Барселона. Усман Дембеле

Каталонская «Барселона» не будет продавать 22-летнего французского вингера Усмана Дембеле по завершении текущего сезона.

Футболист не может оправдать €125 миллионов, заплаченные за него «Боруссии» Дортмунд летом 2017-го года. Предполагалось, что «Барселона» готов избавиться от игрока в ближайшее время.

Тем не менее, «Барселона» намерена дать Дембеле последний шанс проявить себя, как только он окончательно оправится после повреждения подколенного сухожилия.

В текущем сезоне Усман провел за «Барселону» 9 матчей во всех турнирах, где забил один мяч.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.es

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности