Семин покинет Локомотив по окончании сезона

72-летний главный тренер «Локомотива» Юрий Семин покинет московский клуб по окончании текущего сезона.

Контракт Семина рассчитан до лета 2020-го года, и клуб не будет его продлевать.

Новым тренером «Локомотива» станет бывший наставник сербского «Партизана» Марко Николич.

Семин возглавляет «Локомотив» с 2016-го года. Юрий Семин возглавлял киевское «Динамо» с 2007-го по 2009-й и с 2010-го по 2012-й годы.