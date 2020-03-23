Семин покинет Локомотив по окончании сезона

72-летний главный тренер «Локомотива» Юрий Семин покинет московский клуб по окончании текущего сезона.
Контракт Семина рассчитан до лета 2020-го года, и клуб не будет его продлевать.
Новым тренером «Локомотива» станет бывший наставник сербского «Партизана» Марко Николич.
Семин возглавляет «Локомотив» с 2016-го года. Юрий Семин возглавлял киевское «Динамо» с 2007-го по 2009-й и с 2010-го по 2012-й годы.
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Источник — Nemzeti Sport
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