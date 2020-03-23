Николай МОРОЗЮК: «Мир и наша страна заработают по-новому»

Украинский футболист поделился мнением о пандемии коронавирусной инфекции

  • 23.03.2020 13:25
  • 366 просмотров
  • 2 комментария
Николай МОРОЗЮК: «Мир и наша страна заработают по-новому»
© ФК Ризеспор. Николай Морозюк

32-летний украинский футболист турецкого «Ризеспора» Николай Морозюк поделился мнением о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«В связи с последними событиями — карантином, коронавирусом, этой паникой, истерикой и страхами — задумался вчера о происходящем. Что это такое происходит? Что за период такой в нашей жизни?

Но потом как бы думаю: может, это нам дается возможность лишний раз задуматься, перезагрузиться, набраться сил и побыть с семьями. Мы ведь всегда куда-то спешили, работали, мучились и расстраивались…

Нам дается возможность с окончанием карантина перебороть все это. Сегодня я просыпаюсь и смотрю у своей знакомой ролик, где какой-то профессор говорить те же слова, что в мире происходят большие проблемы, и это время дается нам, чтобы многое осознать, о многом подумать и многое переоценить.

Поэтому будьте на позитиве, не опускайте голову, и все будет хорошо! Мир заработает по-новому, и наша страна заработает по-новому. Всем здоровья», — заявил Морозюк в Instagram.

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Источник — Динамомания

(1 голос)

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Комментарии
    Юрій Скорина
      Юрій Скорина, 23.03.2020 14:04
    0
    axylinam, 23.03.2020 13:55
    Человек как вид-хищник,поэтому ничего не изменится и мир не заработает по новому,Морозюк наивный как трёхлетняя девочка например
    Вринципі, ви праві, але якщо навіть не намагатися то точно нічого не зміниться( але якщо продовжувати як раніше то це шлях в нікуди. Земля просто не витримає і зтрусить нас як собака блохи))
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 23.03.2020 13:55
    0
    Человек как вид-хищник,поэтому ничего не изменится и мир не заработает по новому,Морозюк наивный как трёхлетняя девочка например
    Ссылка
    Юрій Скорина
      Юрій Скорина, 23.03.2020 14:04
    0
    axylinam, 23.03.2020 13:55
    Человек как вид-хищник,поэтому ничего не изменится и мир не заработает по новому,Морозюк наивный как трёхлетняя девочка например
    Вринципі, ви праві, але якщо навіть не намагатися то точно нічого не зміниться( але якщо продовжувати як раніше то це шлях в нікуди. Земля просто не витримає і зтрусить нас як собака блохи))
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 23.03.2020 13:55
    0
    Человек как вид-хищник,поэтому ничего не изменится и мир не заработает по новому,Морозюк наивный как трёхлетняя девочка например
    Ссылка
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