Николай МОРОЗЮК: «Мир и наша страна заработают по-новому»

32-летний украинский футболист турецкого «Ризеспора» Николай Морозюк поделился мнением о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«В связи с последними событиями — карантином, коронавирусом, этой паникой, истерикой и страхами — задумался вчера о происходящем. Что это такое происходит? Что за период такой в нашей жизни?

Но потом как бы думаю: может, это нам дается возможность лишний раз задуматься, перезагрузиться, набраться сил и побыть с семьями. Мы ведь всегда куда-то спешили, работали, мучились и расстраивались…

Нам дается возможность с окончанием карантина перебороть все это. Сегодня я просыпаюсь и смотрю у своей знакомой ролик, где какой-то профессор говорить те же слова, что в мире происходят большие проблемы, и это время дается нам, чтобы многое осознать, о многом подумать и многое переоценить.

Поэтому будьте на позитиве, не опускайте голову, и все будет хорошо! Мир заработает по-новому, и наша страна заработает по-новому. Всем здоровья», — заявил Морозюк в Instagram.