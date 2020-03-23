Андрей ШЕВЧЕНКО: «В ближайшем будущем хороших новостей не будет»

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поделился мнением о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Я в Лондоне, с семьей. Действительно очень тревожное время, мы все волнуемся за будущее. Но, я думаю, все будет хорошо, если сохранять меры безопасности.

К сожалению, пандемия коронавируса — это как снежный ком. Но мы все должны быть к этому готовы. В ближайшем будущем очень хороших новостей не будет, поэтому нужно настраиваться на очень тяжелое время. Мы должны это пережить и двигаться дальше.

Мой очень близкий друг провел две недели в больнице. Его выписали буквально несколько дней назад, он был в очень тяжелом положении. Это очень серьезная вещь. Но мы видим, что происходит в Италии, и к этому нужно намного серьезнее относиться, чем, как я подозреваю, относится много людей», — отметил Шевченко.