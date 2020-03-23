Андрей ШЕВЧЕНКО: «В ближайшем будущем хороших новостей не будет»

Наставник сборной Украины считает, что нужно настраиваться на тяжелое время

  • 23.03.2020 12:59
  • 1367 просмотров
  • 5 комментариев
Андрей ШЕВЧЕНКО: «В ближайшем будущем хороших новостей не будет»
© УАФ. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поделился мнением о пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Я в Лондоне, с семьей. Действительно очень тревожное время, мы все волнуемся за будущее. Но, я думаю, все будет хорошо, если сохранять меры безопасности.

К сожалению, пандемия коронавируса — это как снежный ком. Но мы все должны быть к этому готовы. В ближайшем будущем очень хороших новостей не будет, поэтому нужно настраиваться на очень тяжелое время. Мы должны это пережить и двигаться дальше.

Мой очень близкий друг провел две недели в больнице. Его выписали буквально несколько дней назад, он был в очень тяжелом положении. Это очень серьезная вещь. Но мы видим, что происходит в Италии, и к этому нужно намного серьезнее относиться, чем, как я подозреваю, относится много людей», — отметил Шевченко.

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Источник — ТК Футбол

(11 голосов)

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Комментарии
    sidor brens
    online
      sidor brens, 23.03.2020 13:39
    0
    Наконец то трезвые мысли, которые совпадают с моими. А то некоторые уже собрались на Пасху разговеться по полной, хотя через 3 месяца только пик заразы наступит
    Ссылка
    seregka1991
      seregka1991, 23.03.2020 13:38
    +1
    Виталий Жалыбин, 23.03.2020 13:29
    пару аппаратов ИВЛ мог бы и купить
    Продай хату и купи, советчик нашелся.
    Ссылка
    seregka1991
      seregka1991, 23.03.2020 13:37
    +2
    Быдло генофонд, прямо под домом весь парк забит даунами. Эгоисты тупорогие, которые продлевают карантин.
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
    online
      Виталий Жалыбин, 23.03.2020 13:29
    -2
    пару аппаратов ИВЛ мог бы и купить
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 23.03.2020 13:15
    +3
    Андрей Шевченко трезвомыслящий человек
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 23.03.2020 13:15
    +3
    Андрей Шевченко трезвомыслящий человек
    Ссылка
    seregka1991
      seregka1991, 23.03.2020 13:37
    +2
    Быдло генофонд, прямо под домом весь парк забит даунами. Эгоисты тупорогие, которые продлевают карантин.
    Ссылка
    seregka1991
      seregka1991, 23.03.2020 13:38
    +1
    Виталий Жалыбин, 23.03.2020 13:29
    пару аппаратов ИВЛ мог бы и купить
    Продай хату и купи, советчик нашелся.
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 23.03.2020 13:39
    0
    Наконец то трезвые мысли, которые совпадают с моими. А то некоторые уже собрались на Пасху разговеться по полной, хотя через 3 месяца только пик заразы наступит
    Ссылка
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