Франческо ТОТТИ: «Мог бы и сейчас выходить на поле на 30 минут»

43-летний экс-капитан «Ромы» и национальной сборной Италии Франческо Тотти считает, что до сих пор мог бы играть за римлян клуб.

«Я мог бы и сейчас выходить на поле на 30 минут и вносить свой вклад. Никогда бы не завершил карьеру по своему желанию. Больше всего мне не хватает матчей. Нужно начинать все заново. Руководить игроками - это другие ощущения», - сказал Тотти.

Тотти провел всю карьеру в «Роме», дебютировав за римский клуб в 1992-м году. Всего за римлян он провел 619 матчей, в которых забил 250 мячей. Он завершил карьеру в 2017 году.