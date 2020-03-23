Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Динамо случайно попало на третье место»

27-летний украинский полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский поделился мнением о текущем положении дел в чемпионате Украины.

«На мой взгляд, это просто стечение обстоятельств, а клуб, футболисты и тренерский штаб оказались заложниками ситуации. Но, думаю, в ближайшее время все наладится, ведь на третье место мы попали случайно – это все прекрасно видели.

В некоторых играх нам не везло, в некоторых – VAR сработал не в нашу пользу. Когда этой системы не было, наши голы не засчитывали, говорили, мол, вот введут VAR – будет все нормально. Теперь ввели – и у нас по несколько удалений в каждом матче не понятно, за что. Наверное, скоро дойдет до того, что скажут сопровождать футболистов к своим воротам и запретят отбирать у них мяч. Это неправильно, нужно различать игровые моменты, когда можно давать играть, вне зависимости ото того, по инерции нога пошла или нет. Если первым касанием сыграл в мяч, значит нужно продолжать играть. А у нас трактуют такие моменты, как риск нанесения травмы. Хочется спросить: так что, игроку нужно было убирать ногу, чтобы нам гол забили? Что бы он потом тренеру сказал?

Вспомните момент в матче «Ливерпуль» - «Наполи», когда ван Дейк нанес травму игроку соперника, которого в результате заменили, а ван Дейку даже предупреждения не показали, поскольку он первым касанием сыграл в мяч и лишь потом по инерции – в ногу. А у нас это удаление. Так что повторюсь: наше третье место – это стечение обстоятельств. Уверен, время все расставит на свои места», — считает Буяльский.

После 23-х сыгранных туров «Динамо» занимает третье место в УПЛ, имея в активе 46 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 45-18.