Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Динамо случайно попало на третье место»

Хавбек киевской команды уверен, что в ближайшее время все наладится

  • 23.03.2020 12:39
  • 1943 просмотра
  • 22 комментария
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Динамо случайно попало на третье место»
© ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

27-летний украинский полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский поделился мнением о текущем положении дел в чемпионате Украины.

«На мой взгляд, это просто стечение обстоятельств, а клуб, футболисты и тренерский штаб оказались заложниками ситуации. Но, думаю, в ближайшее время все наладится, ведь на третье место мы попали случайно – это все прекрасно видели.

В некоторых играх нам не везло, в некоторых – VAR сработал не в нашу пользу. Когда этой системы не было, наши голы не засчитывали, говорили, мол, вот введут VAR – будет все нормально. Теперь ввели – и у нас по несколько удалений в каждом матче не понятно, за что. Наверное, скоро дойдет до того, что скажут сопровождать футболистов к своим воротам и запретят отбирать у них мяч. Это неправильно, нужно различать игровые моменты, когда можно давать играть, вне зависимости ото того, по инерции нога пошла или нет. Если первым касанием сыграл в мяч, значит нужно продолжать играть. А у нас трактуют такие моменты, как риск нанесения травмы. Хочется спросить: так что, игроку нужно было убирать ногу, чтобы нам гол забили? Что бы он потом тренеру сказал?

Вспомните момент в матче «Ливерпуль» - «Наполи», когда ван Дейк нанес травму игроку соперника, которого в результате заменили, а ван Дейку даже предупреждения не показали, поскольку он первым касанием сыграл в мяч и лишь потом по инерции – в ногу. А у нас это удаление. Так что повторюсь: наше третье место – это стечение обстоятельств. Уверен, время все расставит на свои места», — считает Буяльский.

После 23-х сыгранных туров «Динамо» занимает третье место в УПЛ, имея в активе 46 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 45-18.

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Источник — ФК Динамо Киев

(8 голосов)

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Комментарии
    common_sense
    online
      common_sense, 23.03.2020 13:58
    0
    правда. 5е игре в лучшем случае
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 23.03.2020 13:56
    +1
    И случайно вылетели с ЛЕ))
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 23.03.2020 13:43
    +1
    Конечно 3-е место случайное... Реально, Динамо сейчас должно быть, ну максимум на 4-м месте...
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 23.03.2020 13:41
    +2
    Сидит чукча у обрыва.Подходит стадо оленей к обрыву.Чукче говорят:- Чукча, твой олень упал с обрыва...Чукча молчит.- Второй олень упал...Чукча молчит.- Все стадо упало с обрыва...Чукча задумчиво:- Однако... тенденция.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.03.2020 13:40
    +3
    А вообще играть надо , а не мучатся . И не будет таких « случайностей «
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.03.2020 13:40
    -2
    azl, 23.03.2020 13:27
    Случайно можно проиграть в одном матче. В случае с Динамо никакой случайности, все закономерно.
    Динамо давно пора перестать жить прошлыми заслугами и спуститься на землю. Если бы не помощь судей, так Динамо могло запросто оказаться на 5 месте.
    Что касается удалений, то тут, наверное соглашусь. Только какое это отношение к Динамо имеет, если Буяльский играл не в мяч, а в ногу? Причем, прямой ногой.
    Вот в матче Десна - Заря там действительно сначала играли в мяч, а потом в ногу. Только ни Десна, ни Заря не возмущаются.
    В Динамо настолько привыкли, что им подсуживают, что правильное решение для них кажется беспределом.
    Какая конкретно помощь судей С в каких матчах и с видео пожалуйста
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.03.2020 13:39
    -2
    Ukraine, 23.03.2020 13:16
    Потрібно 5 місце!
    Голосуйте лайками
    За тебя только галоперидолом проголосовать можно
    Ссылка
    azl
    online
      azl, 23.03.2020 13:27
    +2
    Случайно можно проиграть в одном матче. В случае с Динамо никакой случайности, все закономерно.
    Динамо давно пора перестать жить прошлыми заслугами и спуститься на землю. Если бы не помощь судей, так Динамо могло запросто оказаться на 5 месте.
    Что касается удалений, то тут, наверное соглашусь. Только какое это отношение к Динамо имеет, если Буяльский играл не в мяч, а в ногу? Причем, прямой ногой.
    Вот в матче Десна - Заря там действительно сначала играли в мяч, а потом в ногу. Только ни Десна, ни Заря не возмущаются.
    В Динамо настолько привыкли, что им подсуживают, что правильное решение для них кажется беспределом.
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 23.03.2020 13:26
    +2
    Звикайте ✋
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 23.03.2020 13:22
    +3
    Случайностей не бывает,если человеку "случайно на голову упал кирпич",значит с этим человеком что то не так,так и с Динамо
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 23.03.2020 13:16
    +1
    Потрібно 5 місце!
    Голосуйте лайками
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 23.03.2020 13:07
    +1
    «На мой взгляд, это просто стечение обстоятельств, а клуб, футболисты и тренерский штаб оказались заложниками ситуации. Но, думаю, в ближайшее время все наладится, ведь на третье место мы попали случайно – это все прекрасно видели.
    ------------------------------------------
    Печально я гляжу на наше поколенье!
    Его грядущее — иль пусто, иль темно,
    Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
    В бездействии состарится оно.
    (с)
    Так вот о ком писал Мишаня. Куда там Нострадамусу.
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 23.03.2020 13:03
    +5
    Ещё одно " вылизанное" и литературно оформленное интервью игрока Динамо на спорт уа!
    Опять обиженное и оскорбленное , со всех сторон ущемляемое Динамо !
    Случайно на 3 месте?!!!
    Ну теперь хоть ясно что они там нюхают , раз слепые и не видят собственной бездарности..
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.03.2020 12:59
    +6
    3-4 место вполне заслуженно для нынешнего динамо
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.03.2020 12:56
    +11
    Не случайно. Пока заслуженно
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 23.03.2020 12:56
    +4
    Первый раз случайно
    Второй совпадение.
    Третий раз привычка.
    Народная мудрость.
    Зато буяльский хороший папа.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 23.03.2020 12:54
    -7
    Андрій Некрасов, 23.03.2020 12:49
    это точно, что случайно... Ваше место ближе к 12... если без судей...
    А по поводу Вара, так там все решения правильные были. Привыкли, что Вам с 90-х подсуживали. А теперь судьи не помогают, печалька...
    Померяй температуру.
    Ссылка
    VVO
      VVO, 23.03.2020 12:52
    +7
    Андрій Некрасов, 23.03.2020 12:49
    это точно, что случайно... Ваше место ближе к 12... если без судей...
    А по поводу Вара, так там все решения правильные были. Привыкли, что Вам с 90-х подсуживали. А теперь судьи не помогают, печалька...
    Зачекай зараз набіжать тут з криками Ахметов все купив, Динамо чемпіон. Але насправді місце близько 3-5 це зараз їх реальний потенціал!
    Ссылка
    Василь Острозький
      Василь Острозький, 23.03.2020 12:51
    +15
    Я хоч і фанат Динамо, але мушу визнати, що ніякої випадковості тут немає \ Гра і результати яскраво демонструють, що теперішнє турнірне місце команди цілком заслужене(((
    Ссылка
    Barsa2019
      Barsa2019, 23.03.2020 12:50
    +10
    Конечно случайно. Сейчас борьбу за 2-4 места ведут Заря, Александрия, Десна. Уровень Динамо - это должна быть борьба за попадание в топ 6 с Колосом и Днепром-1
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 23.03.2020 12:50
    +16
    Ой да ладно! Случайно??????? НЕТ давно никакого рисунка игры. Команда выезжает за счет индивидуальных действий Цыганкова, Де Пены,Вербича,
    Ссылка
    Василь Острозький
      Василь Острозький, 23.03.2020 12:51
    +15
    Я хоч і фанат Динамо, але мушу визнати, що ніякої випадковості тут немає \ Гра і результати яскраво демонструють, що теперішнє турнірне місце команди цілком заслужене(((
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.03.2020 12:56
    +11
    Не случайно. Пока заслуженно
    Ссылка
    Barsa2019
      Barsa2019, 23.03.2020 12:50
    +10
    Конечно случайно. Сейчас борьбу за 2-4 места ведут Заря, Александрия, Десна. Уровень Динамо - это должна быть борьба за попадание в топ 6 с Колосом и Днепром-1
    Ссылка
    Андрій Некрасов
    online
      Андрій Некрасов, 23.03.2020 12:49
    +10
    это точно, что случайно... Ваше место ближе к 12... если без судей...
    А по поводу Вара, так там все решения правильные были. Привыкли, что Вам с 90-х подсуживали. А теперь судьи не помогают, печалька...
    Ссылка
    VVO
      VVO, 23.03.2020 12:52
    +7
    Андрій Некрасов, 23.03.2020 12:49
    это точно, что случайно... Ваше место ближе к 12... если без судей...
    А по поводу Вара, так там все решения правильные были. Привыкли, что Вам с 90-х подсуживали. А теперь судьи не помогают, печалька...
    Зачекай зараз набіжать тут з криками Ахметов все купив, Динамо чемпіон. Але насправді місце близько 3-5 це зараз їх реальний потенціал!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 23.03.2020 12:59
    +6
    3-4 место вполне заслуженно для нынешнего динамо
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 23.03.2020 13:03
    +5
    Ещё одно " вылизанное" и литературно оформленное интервью игрока Динамо на спорт уа!
    Опять обиженное и оскорбленное , со всех сторон ущемляемое Динамо !
    Случайно на 3 месте?!!!
    Ну теперь хоть ясно что они там нюхают , раз слепые и не видят собственной бездарности..
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 23.03.2020 12:56
    +4
    Первый раз случайно
    Второй совпадение.
    Третий раз привычка.
    Народная мудрость.
    Зато буяльский хороший папа.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.03.2020 13:40
    +3
    А вообще играть надо , а не мучатся . И не будет таких « случайностей «
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 23.03.2020 13:22
    +3
    Случайностей не бывает,если человеку "случайно на голову упал кирпич",значит с этим человеком что то не так,так и с Динамо
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 23.03.2020 13:41
    +2
    Сидит чукча у обрыва.Подходит стадо оленей к обрыву.Чукче говорят:- Чукча, твой олень упал с обрыва...Чукча молчит.- Второй олень упал...Чукча молчит.- Все стадо упало с обрыва...Чукча задумчиво:- Однако... тенденция.
    Ссылка
    azl
    online
      azl, 23.03.2020 13:27
    +2
    Случайно можно проиграть в одном матче. В случае с Динамо никакой случайности, все закономерно.
    Динамо давно пора перестать жить прошлыми заслугами и спуститься на землю. Если бы не помощь судей, так Динамо могло запросто оказаться на 5 месте.
    Что касается удалений, то тут, наверное соглашусь. Только какое это отношение к Динамо имеет, если Буяльский играл не в мяч, а в ногу? Причем, прямой ногой.
    Вот в матче Десна - Заря там действительно сначала играли в мяч, а потом в ногу. Только ни Десна, ни Заря не возмущаются.
    В Динамо настолько привыкли, что им подсуживают, что правильное решение для них кажется беспределом.
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 23.03.2020 13:26
    +2
    Звикайте ✋
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 23.03.2020 13:56
    +1
    И случайно вылетели с ЛЕ))
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 23.03.2020 13:43
    +1
    Конечно 3-е место случайное... Реально, Динамо сейчас должно быть, ну максимум на 4-м месте...
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 23.03.2020 13:16
    +1
    Потрібно 5 місце!
    Голосуйте лайками
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 23.03.2020 13:07
    +1
    «На мой взгляд, это просто стечение обстоятельств, а клуб, футболисты и тренерский штаб оказались заложниками ситуации. Но, думаю, в ближайшее время все наладится, ведь на третье место мы попали случайно – это все прекрасно видели.
    ------------------------------------------
    Печально я гляжу на наше поколенье!
    Его грядущее — иль пусто, иль темно,
    Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
    В бездействии состарится оно.
    (с)
    Так вот о ком писал Мишаня. Куда там Нострадамусу.
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 23.03.2020 13:58
    0
    правда. 5е игре в лучшем случае
    Ссылка
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