Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Динамо случайно попало на третье место»

27-летний украинский полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский поделился мнением о текущем положении дел в чемпионате Украины.
«На мой взгляд, это просто стечение обстоятельств, а клуб, футболисты и тренерский штаб оказались заложниками ситуации. Но, думаю, в ближайшее время все наладится, ведь на третье место мы попали случайно – это все прекрасно видели.
В некоторых играх нам не везло, в некоторых – VAR сработал не в нашу пользу. Когда этой системы не было, наши голы не засчитывали, говорили, мол, вот введут VAR – будет все нормально. Теперь ввели – и у нас по несколько удалений в каждом матче не понятно, за что. Наверное, скоро дойдет до того, что скажут сопровождать футболистов к своим воротам и запретят отбирать у них мяч. Это неправильно, нужно различать игровые моменты, когда можно давать играть, вне зависимости ото того, по инерции нога пошла или нет. Если первым касанием сыграл в мяч, значит нужно продолжать играть. А у нас трактуют такие моменты, как риск нанесения травмы. Хочется спросить: так что, игроку нужно было убирать ногу, чтобы нам гол забили? Что бы он потом тренеру сказал?
Вспомните момент в матче «Ливерпуль» - «Наполи», когда ван Дейк нанес травму игроку соперника, которого в результате заменили, а ван Дейку даже предупреждения не показали, поскольку он первым касанием сыграл в мяч и лишь потом по инерции – в ногу. А у нас это удаление. Так что повторюсь: наше третье место – это стечение обстоятельств. Уверен, время все расставит на свои места», — считает Буяльский.
После 23-х сыгранных туров «Динамо» занимает третье место в УПЛ, имея в активе 46 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 45-18.
Источник — ФК Динамо Киев
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Динамо давно пора перестать жить прошлыми заслугами и спуститься на землю. Если бы не помощь судей, так Динамо могло запросто оказаться на 5 месте.
Что касается удалений, то тут, наверное соглашусь. Только какое это отношение к Динамо имеет, если Буяльский играл не в мяч, а в ногу? Причем, прямой ногой.
Вот в матче Десна - Заря там действительно сначала играли в мяч, а потом в ногу. Только ни Десна, ни Заря не возмущаются.
В Динамо настолько привыкли, что им подсуживают, что правильное решение для них кажется беспределом.
Голосуйте лайками
Динамо давно пора перестать жить прошлыми заслугами и спуститься на землю. Если бы не помощь судей, так Динамо могло запросто оказаться на 5 месте.
Что касается удалений, то тут, наверное соглашусь. Только какое это отношение к Динамо имеет, если Буяльский играл не в мяч, а в ногу? Причем, прямой ногой.
Вот в матче Десна - Заря там действительно сначала играли в мяч, а потом в ногу. Только ни Десна, ни Заря не возмущаются.
В Динамо настолько привыкли, что им подсуживают, что правильное решение для них кажется беспределом.
Голосуйте лайками
------------------------------------------
Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее — иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.
(с)
Так вот о ком писал Мишаня. Куда там Нострадамусу.
Опять обиженное и оскорбленное , со всех сторон ущемляемое Динамо !
Случайно на 3 месте?!!!
Ну теперь хоть ясно что они там нюхают , раз слепые и не видят собственной бездарности..
Второй совпадение.
Третий раз привычка.
Народная мудрость.
Зато буяльский хороший папа.
А по поводу Вара, так там все решения правильные были. Привыкли, что Вам с 90-х подсуживали. А теперь судьи не помогают, печалька...
А по поводу Вара, так там все решения правильные были. Привыкли, что Вам с 90-х подсуживали. А теперь судьи не помогают, печалька...
А по поводу Вара, так там все решения правильные были. Привыкли, что Вам с 90-х подсуживали. А теперь судьи не помогают, печалька...
А по поводу Вара, так там все решения правильные были. Привыкли, что Вам с 90-х подсуживали. А теперь судьи не помогают, печалька...
Опять обиженное и оскорбленное , со всех сторон ущемляемое Динамо !
Случайно на 3 месте?!!!
Ну теперь хоть ясно что они там нюхают , раз слепые и не видят собственной бездарности..
Второй совпадение.
Третий раз привычка.
Народная мудрость.
Зато буяльский хороший папа.
Динамо давно пора перестать жить прошлыми заслугами и спуститься на землю. Если бы не помощь судей, так Динамо могло запросто оказаться на 5 месте.
Что касается удалений, то тут, наверное соглашусь. Только какое это отношение к Динамо имеет, если Буяльский играл не в мяч, а в ногу? Причем, прямой ногой.
Вот в матче Десна - Заря там действительно сначала играли в мяч, а потом в ногу. Только ни Десна, ни Заря не возмущаются.
В Динамо настолько привыкли, что им подсуживают, что правильное решение для них кажется беспределом.
Голосуйте лайками
------------------------------------------
Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее — иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.
(с)
Так вот о ком писал Мишаня. Куда там Нострадамусу.
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