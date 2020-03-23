Евгений МАКАРЕНКО: «В Андерлехте у меня не было шансов»

28-летний украинский футболист Евгений Макаренко рассказал о своих выступлениях за бельгийский «Кортрейк».

— Недавно ты вернулся из «Андерлехта» в «Кортрейк». Как далось это решение?

— Тут я могу иметь игровую практику, поэтому сам настаивал на этом переходе. Для меня важно выйти на свой прежний уровень, чтобы играть, быть востребованным в команде. Я не такой футболист, который долго может сидеть на замене без шанса проявить себя. Таких шансов у меня в «Андерлехте» в последнее время практически не было.

— Как изменилась нынешняя команда после твоего возвращения?

— В плане инфраструктуры изменения произошли минимальные. В команде есть хорошие игроки, мы могли бы бороться и за шестерку.

— На какой позиции чаще всего использует тренер?

— Действую в середине поля. У нас такая тактика, что иногда играю в середине поля с акцентом на левый фланг, иногда ниже, ближе к обороне. Главное, что выступаю на позициях, к которым привык

— Какие задачи у «Кортрейка»?

— Тренер говорит, что мы должны подняться как можно выше. Могли быть уже седьмыми, но в одной игре незаслуженно потеряли очки. Опустились сейчас на 11-е место. Для рейтинга клуба, для того, чтобы у нас были большие доходы от трансляций, как нам говорит руководство клуба, надо стараться подняться в таблице как можно выше.