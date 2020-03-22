Домагой ВИДА про землетрясение: «Думаю про тебя, Загреб. Будь сильным»

Защитник турецкого «Бешикташа» Домагой Вида, бывший игрок киевского «Динамо», отреагировал на землетрясение, поразившее Загреб, столицу его родной Хорватии.

Вида выложил фото последствий бедствия и написал в соцсети Instagram: «Думаю о тебе, Загреб. Будь сильным»

Сегодня, 22 марта, в Загребе произошло мощное землетрясение, самое сильное с 1880 года, за последние 140 лет. Много домов оказались разрушенными, машины оказались под завалами. Пострадал стадион «Максимир», домашняя арена загребского «Динамо».