Домагой ВИДА про землетрясение: «Думаю про тебя, Загреб. Будь сильным»

Сегодня, 22 марта, в столице Хорватии произошло мощнейшее землетрясение

  • 22.03.2020 23:46
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Домагой ВИДА про землетрясение: «Думаю про тебя, Загреб. Будь сильным»
© Instagram. Домагой Вида

Защитник турецкого «Бешикташа» Домагой Вида, бывший игрок киевского «Динамо», отреагировал на землетрясение, поразившее Загреб, столицу его родной Хорватии.

Вида выложил фото последствий бедствия и написал в соцсети Instagram: «Думаю о тебе, Загреб. Будь сильным»

Сегодня, 22 марта, в Загребе произошло мощное землетрясение, самое сильное с 1880 года, за последние 140 лет. Много домов оказались разрушенными, машины оказались под завалами. Пострадал стадион «Максимир», домашняя арена загребского «Динамо».

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Источник — Instagram

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