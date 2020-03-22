ФОТО. Красота спасет мир. Николай Морозюк шокировал новым имиджем

Украинский защитник турецкого «Ризеспора» Николай Морозюк поделился новой фотографией в соцсетях.
Футболист удивил фанатов новым имиджем, подписав фото: «Красота спасет мир. Ребята, больше улыбайтесь».
Кроме того, новое видео выложила Ирина Морозюк. Она демонстративно выбросила защитную маску.
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Источник — Instagram
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Как тебе Морозюки?
Как тебе Морозюки?
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