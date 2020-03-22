ФОТО. Красота спасет мир. Николай Морозюк шокировал новым имиджем

В новое видео Ирина Морозюк демонстративно выбросила защитную маску

  • 22.03.2020 23:36
  • 966 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Красота спасет мир. Николай Морозюк шокировал новым имиджем
© Instagram

Украинский защитник турецкого «Ризеспора» Николай Морозюк поделился новой фотографией в соцсетях.

Футболист удивил фанатов новым имиджем, подписав фото: «Красота спасет мир. Ребята, больше улыбайтесь».

Кроме того, новое видео выложила Ирина Морозюк. Она демонстративно выбросила защитную маску.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красота спасёт МИР ребята🎭больше улыбайтесь😉👌

Публикация от Nikolay Moroziuk (@nikolaymoroziuk)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#coronaminuschallenge 👑- show me @aantik_31

Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

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Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 22.03.2020 23:51
    +3
    ,,бля и шлюху эту в статью засунилии ,от нее уже тошнит ,ей не то что в порнухии даже не передать словами гдееее
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 22.03.2020 23:39
    0
    digsum
    Как тебе Морозюки?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 22.03.2020 23:51
    +3
    ,,бля и шлюху эту в статью засунилии ,от нее уже тошнит ,ей не то что в порнухии даже не передать словами гдееее
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 22.03.2020 23:39
    0
    digsum
    Как тебе Морозюки?
    Ссылка
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