ФОТО. Футболист сборной Нигерии погиб в ужасной автокатастрофе

Игрок сборной Нигерии Ифеани Джордж разбился насмерть в автоаварии.

Футболист направлялся в Лагос, но на трассе Бенин–Агбор в его автомобиль врезался грузовик. С ним в машине было еще два человека, еще один футболист Эммануэль Огбу и друг Джорджа, Этека Габриэль. Они оба тоже погибли.

Джордж, которому было 26 лет, выступал нигерийскую команду «Энугу Рейнджерс». В 2017 году он провел два матча за национальную команду Нигерии.