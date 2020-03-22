ФОТО. Футболист сборной Нигерии погиб в ужасной автокатастрофе

Игрок сборной Нигерии Ифеани Джордж разбился насмерть в автоаварии.
Футболист направлялся в Лагос, но на трассе Бенин–Агбор в его автомобиль врезался грузовик. С ним в машине было еще два человека, еще один футболист Эммануэль Огбу и друг Джорджа, Этека Габриэль. Они оба тоже погибли.
Джордж, которому было 26 лет, выступал нигерийскую команду «Энугу Рейнджерс». В 2017 году он провел два матча за национальную команду Нигерии.
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Источник — BBC
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