Александр ИЩЕНКО: «Михайличенко всегда отличался злостью»

Специалист рассказал об игроке луганской «Зари»

  • 22.03.2020 19:56
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Александр ИЩЕНКО: «Михайличенко всегда отличался злостью»
© Динамомания. Александр Ищенко

Известный украинский тренер Александр Ищенко поделился мнением о 23-летнем украинском футболисте «Зари» Богдане Михайличенко, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо».

«Михайличенко всегда отличался злостью, неуступчивостью и работоспособностью. Порой его приходилось сдерживать. Но той самой креативности, нестандартных действий и спокойствия в атаке ему не хватало. Все это он компенсировал своей отдачей, и я, признаться, до сих пор не завидую полузащитникам, которые играют на его фланге. Думаю, в «Заре» Богдану подсказывают некоторые вещи, и этот год станет для него решающим. У него появляется определенная уверенность, и он, безусловно, растет», — отметил Ищенко.

В текущем сезоне Михайличенко провел за «Зарю» 27 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.

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Источник — zbirna.com

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