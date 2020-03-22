ВИДЕО. Бондарь показал, как поддерживает форму на карантине

Украинский защитник «Шахтера» активно тренируется дома

  • 22.03.2020 19:45
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ВИДЕО. Бондарь показал, как поддерживает форму на карантине
© ФК Шахтер Донецк. Валерий Бондарь

21-летний украинский защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь во время карантина, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, активно занимается дома.

В текущем сезоне Бондарь провел 10 матчей за «горняков» в УПЛ, где забил один мяч.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⚒ «Шахтер» на карантине: поддерживайте форму вместе с @valeriybondar_44 и будьте здоровы! ⠀ Расскажите в комментариях, как вы тренируетесь дома. ⠀ ⚒ «Шахтар» на карантині: підтримуйте форму разом з @valeriybondar_44 і будьте здорові! ⠀ Розкажіть у коментарях, як ви тренуєтеся вдома. ⠀ #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #1936 #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #UA #UKR #football #футбол #карантин #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #stayhome #stayathome #stayhealthy #staystrong

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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Источник — Instagram

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