ВИДЕО. Бондарь показал, как поддерживает форму на карантине

21-летний украинский защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь во время карантина, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, активно занимается дома.
В текущем сезоне Бондарь провел 10 матчей за «горняков» в УПЛ, где забил один мяч.
⚒ «Шахтер» на карантине: поддерживайте форму вместе с @valeriybondar_44 и будьте здоровы! ⠀ Расскажите в комментариях, как вы тренируетесь дома. ⠀ ⚒ «Шахтар» на карантині: підтримуйте форму разом з @valeriybondar_44 і будьте здорові! ⠀ Розкажіть у коментарях, як ви тренуєтеся вдома. ⠀ #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #1936 #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #UA #UKR #football #футбол #карантин #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #stayhome #stayathome #stayhealthy #staystrong
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.