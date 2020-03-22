ФОТО. Денис Бойко построил огромный Тадж-Махал из LEGO

Голкипер «Динамо» развлекается во время карантина

  • 22.03.2020 18:39
  • 1343 просмотра
  • 0 комментариев
ФОТО. Денис Бойко построил огромный Тадж-Махал из LEGO
© ФК Динамо Киев. Денис Бойко

32-летний украинский вратарь киевского «Динамо» Денис Бойко не скучает во время карантина, связанного с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Бойко построил из конструктора LEGO огромную копию индийского мавзолея-мечети Тадж Махал. Памятник архитектуры находится в городе Агра, его строительство было завершено в 1653-м году.

«Решил немного разнообразить свой досуг во время карантина! Друзья, есть огромное количество возможностей занять себя и своих близких в это непростое для всех нас время! Оставайтесь дома и берегите друг друга», — написал Бойко.

Конструктор «LEGO Creator Тадж-Махал» сейчас стоит около 12-ти тысяч гривен.

В текущем сезоне Бойко провел за «Динамо» 13 матчей во всех турнирах, где пропустил 15 мячей, 4 раза оставив свои ворота в неприкосновенности.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности