ФОТО. Денис Бойко построил огромный Тадж-Махал из LEGO

32-летний украинский вратарь киевского «Динамо» Денис Бойко не скучает во время карантина, связанного с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Бойко построил из конструктора LEGO огромную копию индийского мавзолея-мечети Тадж Махал. Памятник архитектуры находится в городе Агра, его строительство было завершено в 1653-м году.

«Решил немного разнообразить свой досуг во время карантина! Друзья, есть огромное количество возможностей занять себя и своих близких в это непростое для всех нас время! Оставайтесь дома и берегите друг друга», — написал Бойко.

Конструктор «LEGO Creator Тадж-Махал» сейчас стоит около 12-ти тысяч гривен.

В текущем сезоне Бойко провел за «Динамо» 13 матчей во всех турнирах, где пропустил 15 мячей, 4 раза оставив свои ворота в неприкосновенности.