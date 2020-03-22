ФОТО. Шевченко вошел в сборную самых дорогих футболистов-2006

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал сборную самых дорогих футболистов на своих позициях в 2006-м году.
На тот момент самым дорогим считался бразильский полузащитник «Барселоны» Роналдиньо, который оценивался в €70 миллионов. Вторым был форвард «Челси» Андрей Шевченко — €51 миллион, третьим — нападающий «Арсенала» Тьерри Анри, который оценивался в €50 миллионов.
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Источник — Transfermarkt
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