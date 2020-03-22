ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо все пили? Яд от лекарства отличается дозой»

Знаменитый украинский вратарь Александр Шовковский ответил на вопрос об алкоголе в киевском «Динамо»:
– Александр Алиев говорил, что в «Динамо» все пили, а они с Милевским были крайними.
– Знаете, яд от лекарства отличается дозировкой. Если выпить 50 граммов вина или виски, то это может быть лекарством, а если 200–300–400 – это будет не на пользу.
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Источник — XSport
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