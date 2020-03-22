ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо все пили? Яд от лекарства отличается дозой»

Знаменитый украинский вратарь ответил на вопрос об алкоголе в «Динамо»

  • 22.03.2020 18:12
  • 1969 просмотров
  • 2 комментария
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо все пили? Яд от лекарства отличается дозой»
© XSport. Александр Шовковский

Знаменитый украинский вратарь Александр Шовковский ответил на вопрос об алкоголе в киевском «Динамо»:

– Александр Алиев говорил, что в «Динамо» все пили, а они с Милевским были крайними.

– Знаете, яд от лекарства отличается дозировкой. Если выпить 50 граммов вина или виски, то это может быть лекарством, а если 200–300–400 – это будет не на пользу.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — XSport

(15 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    zhyr
    online
      zhyr, 22.03.2020 19:09
    -2
    Бувало, чи тиск падав, чи хз що, але ходиш, зображення пливе, в очах зірочки. Пішов, 50 коньячку навернув і зображення відразу в норму приходить)))
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 22.03.2020 18:18
    0
    Согласен,50 грамм вискаря-это всего лишь пощекотать горло можно
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 22.03.2020 18:18
    0
    Согласен,50 грамм вискаря-это всего лишь пощекотать горло можно
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности