ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо все пили? Яд от лекарства отличается дозой»

Знаменитый украинский вратарь Александр Шовковский ответил на вопрос об алкоголе в киевском «Динамо»:

– Александр Алиев говорил, что в «Динамо» все пили, а они с Милевским были крайними.

– Знаете, яд от лекарства отличается дозировкой. Если выпить 50 граммов вина или виски, то это может быть лекарством, а если 200–300–400 – это будет не на пользу.