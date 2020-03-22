Олег КУЗНЕЦОВ: «Ждем, что пандемия отступит, и футбол вернется»

Наставник сборной Украины U-19 отмечает 57-летие

  • 22.03.2020 16:28
  • 219 просмотров
  • 0 комментариев
Олег КУЗНЕЦОВ: «Ждем, что пандемия отступит, и футбол вернется»
© УАФ. Олег Кузнецов

В воскресенье, 22-го марта, главный тренер сборной Украины U-19 Олег Кузнецов празднует 57-летие.

— Сегодняшний ваш праздник пройдет в узком семейном кругу?
— Да. Поужинаем в компании супруги и моей мамы. Больше трех не собираться. Все на карантине. Мы тоже стараемся как можно меньше выходить на улицу. Друзья поздравляют по телефону, но не более того. Нужно переждать, никуда от этого не денешься.

— Без работы скучно?
— Да. Если бы не эпидемия коронавируса, сейчас бы заканчивалась подготовка сборной Украины (U-19) к элитному раунду Евро.

— Какой последней информацией владеете относительно возобновления соревнований юношеских сборных?
— Изначально звучала дата 14-е апреля, но, учитывая, что отменили Евро-2020, наверное, и наши соревнования будет перенесены на более поздний срок. Ждем и верим, что пандемия в скором времени отступит и футбол снова вернется…

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности