ФОТО. Милевский пригласил комментаторов Матч ТВ в Беларусь

35-летний украинский форвард «Динамо-Брест» Артем Милевский пригласил комментаторов российского телеканала «Матч ТВ» в Беларусь.

«Матч ТВ, добро пожаловать к нам, в Беларусь. Шмурнову, Геничу, Черданцеву привет», — написал Милевский в Instagram, комментируя фото, где он готовит на открытом огне.

Чемпионат Беларуси — единственный из европейских футбольных чемпионатов, который сейчас проводится. Все остальные первенства приостановлены в связи с карантином из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.