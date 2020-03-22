ФОТО. Милевский пригласил комментаторов Матч ТВ в Беларусь

35-летний украинский форвард «Динамо-Брест» Артем Милевский пригласил комментаторов российского телеканала «Матч ТВ» в Беларусь.
«Матч ТВ, добро пожаловать к нам, в Беларусь. Шмурнову, Геничу, Черданцеву привет», — написал Милевский в Instagram, комментируя фото, где он готовит на открытом огне.
Чемпионат Беларуси — единственный из европейских футбольных чемпионатов, который сейчас проводится. Все остальные первенства приостановлены в связи с карантином из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Источник — Instagram
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