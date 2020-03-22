Ибрагим КАРГБО: «Это скоро закончится»

20-летний новичок киевского «Динамо» Ибрагим Каргбо призвал всех соблюдать карантин в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«Оставайтесь дома и будьте в безопасности. Скоро это закончится», — написал Каргбо.

Контракт Каргбо с «Динамо» действует с 1-го января 2020-го года и рассчитан на 3,5 года.