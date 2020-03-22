ВИДЕО. Свитолина показала, как тренируется во время карантина

Украинская теннисистка активно занимается дома

  • 22.03.2020 15:25
  • 623 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Свитолина показала, как тренируется во время карантина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина вынуждена тренироваться дома из-за карантина, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Комплексами своих упражнений Элина поделилась в Instagram.

«Круговая тренировка. 20 повторений на каждое упражнение. Первый уровень — три подхода, второй уровень — пять подходов, третий уровень — семь подходов.

90 секунд отдыха между подходами», — написала Свитолина.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 22.03.2020 15:37
    +1
    Дома это где?
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 22.03.2020 15:37
    +1
    Дома это где?
    Ссылка
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