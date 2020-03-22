ВИДЕО. Свитолина показала, как тренируется во время карантина

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина вынуждена тренироваться дома из-за карантина, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Комплексами своих упражнений Элина поделилась в Instagram.
«Круговая тренировка. 20 повторений на каждое упражнение. Первый уровень — три подхода, второй уровень — пять подходов, третий уровень — семь подходов.
90 секунд отдыха между подходами», — написала Свитолина.
🏠 circle ⭕️ : ⏱: 20 times each exercise 🥊: LEVEL(1) 3 sets, LEVEL (2) 5 sets, LEVEL(3) 7 sets. 🐌: 90sec rest between sets. 1.🔥Plank knee to chest 2.🔥 Scissors 3.🔥Knee to elbow 4.🔥Reverse crunch 5.🔥”Thread the needle” 6.🔥Leg raises 7.🔥Hip dips #homeworkout #abs #fitness #fitspo #sunday
Источник — Instagram
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