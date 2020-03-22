Виктор КОВАЛЕНКО: «Вместе победим коронавирус и вернемся в футбол»

Хавбек «Шахтера» Виктор Коваленко хотел бы побыстрее вернуться к тренировкам, однако призывает болельщиков быть внимательными во время пандемии коронавируса.

– Виктор, чем занимаешься в период изоляции?

– Если честно, уже хочется побыстрее вернуться к тренировкам. Но в данной ситуации мы не в силах что-либо изменить. Смотрю фильмы, сериалы, играю в компьютерные игры.

– Как поддерживаешь форму?

– Нам тренеры подготовили план занятий в домашних условиях, поэтому выполняю специальные упражнения, чтобы держать тело в тонусе.

– Как защищаешь себя и близких во время эпидемии коронавируса?

– Главные правила: не появляться без надобности в людных местах, почаще мыть руки, соблюдать нормы личной гигиены, повышать иммунитет (правильным питанием, спортом, витаминами) и заботиться о своем здоровье.

– Что порекомендуешь болельщикам «Шахтера» в это непростое время?

– Не падайте духом! Мы должны соблюдать все меры предосторожности. Общими усилиями обязательно победим этот недуг, а потом вернемся в футбол.