Виктор КОВАЛЕНКО: «Вместе победим коронавирус и вернемся в футбол»

Игрок уверен, что сложную ситуацию удастся преодолеть

  • 22.03.2020 14:35
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Виктор КОВАЛЕНКО: «Вместе победим коронавирус и вернемся в футбол»
© shakhtar.com

Хавбек «Шахтера» Виктор Коваленко хотел бы побыстрее вернуться к тренировкам, однако призывает болельщиков быть внимательными во время пандемии коронавируса.

– Виктор, чем занимаешься в период изоляции?
– Если честно, уже хочется побыстрее вернуться к тренировкам. Но в данной ситуации мы не в силах что-либо изменить. Смотрю фильмы, сериалы, играю в компьютерные игры.

– Как поддерживаешь форму?
– Нам тренеры подготовили план занятий в домашних условиях, поэтому выполняю специальные упражнения, чтобы держать тело в тонусе.

– Как защищаешь себя и близких во время эпидемии коронавируса?  
– Главные правила: не появляться без надобности в людных местах, почаще мыть руки, соблюдать нормы личной гигиены, повышать иммунитет (правильным питанием, спортом, витаминами) и заботиться о своем здоровье.  

– Что порекомендуешь болельщикам «Шахтера» в это непростое время?
– Не падайте духом! Мы должны соблюдать все меры предосторожности. Общими усилиями обязательно победим этот недуг, а потом вернемся в футбол.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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