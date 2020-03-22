Саутгемптон призывает доиграть сезон АПЛ без болельщиков

Без фанов, но все же закончить чемпионат

  • 22.03.2020 15:20
  • 428 просмотров
  • 2 комментария
Саутгемптон призывает доиграть сезон АПЛ без болельщиков
© AS

Исполнительный директор «Саутгемптона» Мартен Семменс призывает АПЛ вскоре вернуться к проведению матчей, однако проводить их без болельщиков и показывать по ТВ.

«Если люди еще минимум месяц будут сидеть дома, то матчи АПЛ по ТВ могут стать хорошим знаком. Это отвлечет людей от ситуации и покажет, что мы продолжаем бороться, что все еще может быть нормально».

«Когда ситуация немного улучшится, то можно подумать о возвращении матчей с закрытыми трибунами».

«Кроме того, есть вопрос с контрактами игроков, которые завершаются в июне. Думаю, если сезон возобновится и будет продлен на июль, то футболисты не будут против пролонгировать свои договоры хотя бы на две недели, чтобы все закончить», - сказал Семменс.

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Источник — BBC

(5 голосов)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 22.03.2020 15:31
    +1
    Но играть, соблюдая дистанцию в два метра? К сожалению футболисты не киборги и так же, как и обычные люди, рискуют заразится вирусом и ,не дай бог, погибнуть.
    Такой вариант Саутгемптон не рассматривает?
    Вирус, явление временное, несколько месяцев выдержать можно и нужно.
    Антивирус, может и не 100% эффективный, но будет создан и беда будет остановлена. По-этому лучше обойтись без глупых жертв.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 22.03.2020 15:25
    +4
    Разумное предложение-нужно дать людям надежду
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 22.03.2020 15:25
    +4
    Разумное предложение-нужно дать людям надежду
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 22.03.2020 15:31
    +1
    Но играть, соблюдая дистанцию в два метра? К сожалению футболисты не киборги и так же, как и обычные люди, рискуют заразится вирусом и ,не дай бог, погибнуть.
    Такой вариант Саутгемптон не рассматривает?
    Вирус, явление временное, несколько месяцев выдержать можно и нужно.
    Антивирус, может и не 100% эффективный, но будет создан и беда будет остановлена. По-этому лучше обойтись без глупых жертв.
    Ссылка
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