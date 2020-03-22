Саутгемптон призывает доиграть сезон АПЛ без болельщиков

Исполнительный директор «Саутгемптона» Мартен Семменс призывает АПЛ вскоре вернуться к проведению матчей, однако проводить их без болельщиков и показывать по ТВ.
«Если люди еще минимум месяц будут сидеть дома, то матчи АПЛ по ТВ могут стать хорошим знаком. Это отвлечет людей от ситуации и покажет, что мы продолжаем бороться, что все еще может быть нормально».
«Когда ситуация немного улучшится, то можно подумать о возвращении матчей с закрытыми трибунами».
«Кроме того, есть вопрос с контрактами игроков, которые завершаются в июне. Думаю, если сезон возобновится и будет продлен на июль, то футболисты не будут против пролонгировать свои договоры хотя бы на две недели, чтобы все закончить», - сказал Семменс.
Источник — BBC
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Вирус, явление временное, несколько месяцев выдержать можно и нужно.
Антивирус, может и не 100% эффективный, но будет создан и беда будет остановлена. По-этому лучше обойтись без глупых жертв.
Такой вариант Саутгемптон не рассматривает?
Вирус, явление временное, несколько месяцев выдержать можно и нужно.
Антивирус, может и не 100% эффективный, но будет создан и беда будет остановлена. По-этому лучше обойтись без глупых жертв.
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