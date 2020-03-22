Саутгемптон призывает доиграть сезон АПЛ без болельщиков

Исполнительный директор «Саутгемптона» Мартен Семменс призывает АПЛ вскоре вернуться к проведению матчей, однако проводить их без болельщиков и показывать по ТВ.

«Если люди еще минимум месяц будут сидеть дома, то матчи АПЛ по ТВ могут стать хорошим знаком. Это отвлечет людей от ситуации и покажет, что мы продолжаем бороться, что все еще может быть нормально».

«Когда ситуация немного улучшится, то можно подумать о возвращении матчей с закрытыми трибунами».

«Кроме того, есть вопрос с контрактами игроков, которые завершаются в июне. Думаю, если сезон возобновится и будет продлен на июль, то футболисты не будут против пролонгировать свои договоры хотя бы на две недели, чтобы все закончить», - сказал Семменс.