Фран Соль до перехода в Динамо мог оказаться в Карпатах за 200 тысяч

Бывший вице-президент «Карпат» и агент Олег Смалийчук рассказал, что форвард «Динамо» Фран Соль ранее мог оказаться в львовской команде.

«Карпаты» интересовались Франом Солем. За год до того, как он перешел в «Динамо», Друди и Наварро (ранее работали в «Карпатах») знали его и работали в «Вильярреале».

«Вопрос стоял - 200 тысяч. Соль должен был перейти за 200 тысяч в «Карпаты». Но я не был готов взять на себя ответственность за футболиста, который, кажется, даже в Сегунде не забил ни одного гола. Через год смотрю - Соль уже в «Динамо», - рассказал Смалийчук.

В составе «Динамо» испанский форвард не сумел стать основным и в чаще всего выходит на замену.