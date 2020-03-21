Левандовски пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом

Его примеру последовали другие игроки «Баварии»

  • 21.03.2020 20:10
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  • 1 комментарий
Левандовски пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом
© twitter.com

Форвард «Баварии» Роберт Левановски пожертвовал 1 миллион евро в фонд борьбы с коронавирусом, который называется «We Kick Corona».

Кроме того, в фонд деньги пожертвовали партнеры Левандовски по команде Леон Горетцка и Йозуа Киммих, а также игрок «Манчестер Сити» Лерой Сане.

Общая сумма составляет 2,5 миллионов евро.

«Если мы вместе можем помочь - нужно это сделать. Будем едины - сможем преодолеть кризис», - считает Левандовски.

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Источник — BBC

(2 голоса)

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Комментарии
    rugby1970
    online
      rugby1970, 21.03.2020 20:13
    0
    Рональду, Левандовски - люди, в отличии от всяких алиевых, зинченко, степаненко и других безголовых чмошников...
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 21.03.2020 20:13
    0
    Рональду, Левандовски - люди, в отличии от всяких алиевых, зинченко, степаненко и других безголовых чмошников...
    Ссылка
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