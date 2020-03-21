Левандовски пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом

Форвард «Баварии» Роберт Левановски пожертвовал 1 миллион евро в фонд борьбы с коронавирусом, который называется «We Kick Corona».
Кроме того, в фонд деньги пожертвовали партнеры Левандовски по команде Леон Горетцка и Йозуа Киммих, а также игрок «Манчестер Сити» Лерой Сане.
Общая сумма составляет 2,5 миллионов евро.
«Если мы вместе можем помочь - нужно это сделать. Будем едины - сможем преодолеть кризис», - считает Левандовски.
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Источник — BBC
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