Левандовски пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом

Форвард «Баварии» Роберт Левановски пожертвовал 1 миллион евро в фонд борьбы с коронавирусом, который называется «We Kick Corona».

Кроме того, в фонд деньги пожертвовали партнеры Левандовски по команде Леон Горетцка и Йозуа Киммих, а также игрок «Манчестер Сити» Лерой Сане.

Общая сумма составляет 2,5 миллионов евро.

«Если мы вместе можем помочь - нужно это сделать. Будем едины - сможем преодолеть кризис», - считает Левандовски.