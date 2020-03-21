ВИДЕО. Как Ястремская тренируется в Одессе

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская не останавливает тренировки во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.
На данный момент Даяна пребывает в Одессе и тренируется на воздухе.
Ранее сообщалось, что в Киеве запретили пользоваться спортивными площадками.
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