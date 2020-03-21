Китайский игрок Эспаньола У Лэй заболел коронавирусом

Стало известно, что еще один игрок «Эспаньола» заболел коронавирусом - это китайский хавбек У Лэй.

Подчеркивается, что футболист заболел уже в Испании и находится в изоляции у себя дома в Барселоне. У Лэй является единственным представителем Китая в топ-5 чемпионатов Европы.

Ранее «Эспаньол» подтвердил заболевание у 5 игроков команды.