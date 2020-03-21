Китайский игрок Эспаньола У Лэй заболел коронавирусом

Стало известно, что еще один игрок «Эспаньола» заболел коронавирусом - это китайский хавбек У Лэй.
Подчеркивается, что футболист заболел уже в Испании и находится в изоляции у себя дома в Барселоне. У Лэй является единственным представителем Китая в топ-5 чемпионатов Европы.
Ранее «Эспаньол» подтвердил заболевание у 5 игроков команды.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Marca
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.