Руслан ФОМИН: «У Мариуполя хорошие шансы выйти в финал Кубка Украины»

Команда добралась до полуфинала

  • 21.03.2020 16:34
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  • 1 комментарий
Руслан ФОМИН: «У Мариуполя хорошие шансы выйти в финал Кубка Украины»
© fcmariupol.com

Форвард «Мариуполя» Руслан Фомин оценил ситуацию с пандемией коронавируса, а также выразил надежду, что командам дадут шанс доиграть турниры.

— Руслан, стала ли для вас неожиданной новость о том, что чемпионат Украины будет приостановлен из-за пандемии коронавируса?

— Нет, потому что мы все следили за новостями и уже знали, что ранее были отменены матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, начали отменять матчи сборных. Поэтому мы понимали, что наш матч с «Днепром» уже будет последним перед карантином.

— На какой срок в «Мариуполе» объявили карантин?

— Сейчас провожу время с семьей. Нам сказали, что команда соберется вместе 26 марта. В каком формате будем поддерживать форму и тренироваться, решит наш медицинский штаб и главный тренер.

— Как оцениваете последние результаты «Мариуполя» после зимних сборов?

— Мы сыграли неудачно, рассчитывали на большее и хотели попасть в шестерку. Не получилось. Наверное, где-то не справились с эмоциями, чуть сами виноваты. Судьи нас тоже «пощипали», когда играли решающий матч с днепрянами за первую шестерку. Поддались где-то на провокации и поплатились.

— Выход в полуфинал Кубка скрасил эти неудачи?

— Да, надеемся, что в Кубке как раз сможем загладить свою вину перед болельщиками. Мы вышли в полуфинал, где на своем поле сыграем с «Ворсклой». Шансы у нас хорошие, хотя и полтавчане будут биться за путевку в финал. Игра покажет. Сейчас главное надеяться и верить, что эта пауза без футбола быстрее завершится.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 21.03.2020 16:39
    0
    скорее всего финал будет Динамо-Арендуполь-крайне принципиальная игра..... фанаты кмевлян это поражение своим не спустят так что шансов у вас почти нет
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 21.03.2020 16:39
    0
    скорее всего финал будет Динамо-Арендуполь-крайне принципиальная игра..... фанаты кмевлян это поражение своим не спустят так что шансов у вас почти нет
    Ссылка
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