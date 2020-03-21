Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Есть люди, которые портят украинский футбол»

Экс-тренер «Волыни» Виталий Кварцяный рассказал о том, почему пока что не написал вторую книгу:

«Когда вышла моя первая книга, была пресс-конференция, на которой собралось много журналистов. Тогда меня спросили, есть ли намерения относительно другой. Я сказал: мол, поживем – увидим, ведь я еще продолжаю работать тренером, и потому самое интересное оставлю на десерт – на вторую книгу.

Если я ее написал бы вскоре после первой, то уже не смог бы больше работать. Так как максимально открыл бы все тайны, связанные с различными схемами околофутбольной жизни.

К сожалению, есть такие люди, которые деформируют и всячески портят украинский футбол, за который я переживаю и который очень люблю. Как и свою родную Украину. К сожалению, футбол сейчас совсем не такой, каким я себе представлял».