Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Есть люди, которые портят украинский футбол»

Известный тренер – о ситуации в украинском футболе

  • 21.03.2020 16:00
  • 542 просмотра
  • 0 комментариев
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Есть люди, которые портят украинский футбол»
© ТК Футбол. Виталий Кварцяный

Экс-тренер «Волыни» Виталий Кварцяный рассказал о том, почему пока что не написал вторую книгу:

«Когда вышла моя первая книга, была пресс-конференция, на которой собралось много журналистов. Тогда меня спросили, есть ли намерения относительно другой. Я сказал: мол, поживем – увидим, ведь я еще продолжаю работать тренером, и потому самое интересное оставлю на десерт – на вторую книгу.

Если я ее написал бы вскоре после первой, то уже не смог бы больше работать. Так как максимально открыл бы все тайны, связанные с различными схемами околофутбольной жизни.

К сожалению, есть такие люди, которые деформируют и всячески портят украинский футбол, за который я переживаю и который очень люблю. Как и свою родную Украину. К сожалению, футбол сейчас совсем не такой, каким я себе представлял».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — UA-Football

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности