Олег СМАЛИЙЧУК: «Хотел бы, чтобы меня расстреливали форварды Карпат»

Бывший вице-президент «Карпат» Олег Смалийчук в интервью «ТаТоТаке» намекнул на низкий уровень футболистов, которых приводит в львовский клуб агент Вадим Шаблий:

«Шаблий привез в «Карпаты» 13 или 20 игроков, рассказывал Петру Дыминскому, что заработает на них деньги для клуба. Он разве что на органы продаст этих футболистов, но не у всех все хорошо с печенью.

Если меня когда-то приговорят к смертной казни, то последним моим желанием будет, чтобы меня расстреливали нападающие «Карпат». Эти ребята даже в радугу не попадут, не то что в ворота».