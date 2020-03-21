Олег СМАЛИЙЧУК: «Хотел бы, чтобы меня расстреливали форварды Карпат»

Бывший вице-президент «Карпат» раскритиковал агента Вадима Шаблия

  • 21.03.2020 15:20
  • 364 просмотра
  • 1 комментарий
Олег СМАЛИЙЧУК: «Хотел бы, чтобы меня расстреливали форварды Карпат»
© Sport.ua. Олег Смалийчук

Бывший вице-президент «Карпат» Олег Смалийчук в интервью «ТаТоТаке» намекнул на низкий уровень футболистов, которых приводит в львовский клуб агент Вадим Шаблий:

«Шаблий привез в «Карпаты» 13 или 20 игроков, рассказывал Петру Дыминскому, что заработает на них деньги для клуба. Он разве что на органы продаст этих футболистов, но не у всех все хорошо с печенью.

Если меня когда-то приговорят к смертной казни, то последним моим желанием будет, чтобы меня расстреливали нападающие «Карпат». Эти ребята даже в радугу не попадут, не то что в ворота».

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Источник — ТаТоТаке

(1 голос)

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Комментарии
    kerch30
      kerch30, 21.03.2020 15:34
    0
    «Хотел бы, чтобы меня расстреливали форварды Карпат» - а переедет Диминський
    Ссылка
    kerch30
      kerch30, 21.03.2020 15:34
    0
    «Хотел бы, чтобы меня расстреливали форварды Карпат» - а переедет Диминський
    Ссылка
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