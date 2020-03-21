Коутиньо может отправиться в аренду в Интер

27-летний хавбек каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который сейчас выступает на правах аренды за мюнхенскую «Баварию», может присоединиться к миланскому «Интеру» в летнее трансферное окно.

По данным источника, руководство «Барселоны» готово отдать бразильца в аренду миланскому клубу, чтобы продвинуться в переговорах по трансферу нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Руководство «Барсы» надеется, что аренда Коутинью заставит «Интер» пойти на уступки. В данный момент итальянская сторона оценивает Мартинеса примерно в 150 млн евро.

В нынешнем сезоне на счету Коутиньо 8 голов и 6 голевых передач в 22 матчах Бундеслиги за «Баварию».