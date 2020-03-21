Владислав ХОМУТОВ: «В Эстонии люди гребут водку и прочий алкоголь»

Украинский футболист «Нымме Калью» – о пандемии коронавируса

  • 21.03.2020 11:50
  • 897 просмотров
  • 2 комментария
Владислав ХОМУТОВ: «В Эстонии люди гребут водку и прочий алкоголь»
© ФК Нымме Калью. Владислав Хомутов

21-летний украинский полузащитник «Нымме Калью» Владислав Хомутов прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в Эстонии.

«Нас временно распустили по домам, дав всем индивидуальные программы для тренировок. В клубе также рекомендовали поменьше выходить в город, чтобы избежать лишних контактов. Честно говоря, мы со многими ребятами к ситуации относимся значительно проще, чем многие. Собираемся, играем в футбол, теннис-бол, бегаем. Честно, сидеть дома - уже крыша едет. 

Были ли какие-то процедуры, связанные с коронавирусом? Толком никаких и не было, температуру не измеряли. Думаю, если бы кто-то себя чувствовал плохо, то уже обратился бы давно в клуб, и лишь тогда, считаю, нужно было бы какие-то меры принимать. 

В целом ситуация в Эстонии нормальная, но с определенными эпизодами. Например, 13-го числа зашли в торговый магазин за продуктами, и там уже ощущался какой-то «кипиш». На полках по итогу почти ничего не было. Подумали, что это лишь в одном магазине такое, но нет - еще несколько также были полупустыми. В основам покупают крупы и туалетную бумагу. 

Честно говоря, не понимаю, зачем так активно покупать бумагу... Кстати, еще вчера зашел в магазин и был удивлен, что кроме «стандартных закупок», люди гребут водку и прочий алкоголь: эти полки также пусты. Видимо, думают, как можно себя подлечить дома. Кафе и рестораны, не знаю, работают или нет, но торговые центры открыты, можно спокойно зайти. Учебные заведения и школы закрыты, как и во всем мире. 

Каково жить в карантине? С ума сойти можно. Если бы не PlayStation и жена, то не знаю, что бы я делал. Распорядок дня сумасшедший: встал - а делать-то ничего не нужно. Пошел-побегал, и все. Поиграешь, почитаешь, покушаешь... Тяжело это», - сказал Хомутов.

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Источник — Footboom

(6 голосов)

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Комментарии
    sidor brens
    online
      sidor brens, 21.03.2020 11:58
    +1
    Вот это уровень благосостояния народа. А у меня и на маску денег нет. Всё ушло на коммуналку
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 21.03.2020 11:56
    -1
    это диагноз.
    собираемся, относимся проще...
    естественный отбор в действии
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 21.03.2020 11:58
    +1
    Вот это уровень благосостояния народа. А у меня и на маску денег нет. Всё ушло на коммуналку
    Ссылка
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