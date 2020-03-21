Николай ПАВЛОВ: «Могу себе позволить стопочку водочки перед ужином»

Бывший главный тренер сборной Украины Николай Павлов рассказал, какие средства профилактики использует против коронавируса.

«Соблюдаю карантин, нахожусь дома. Маленькое исключение делаю тем, что выезжаю каждый день на часовую прогулку в Парк партизанской славы. Дома принимаем все элементарные меры – постоянно моем руки, я читаю доктора Комаровского, много рекомендаций есть в интернете. Дома пылесосим, убираем чаще обычного. Стараюсь на все смотреть с оптимизмом, когда-то же оно, думаю, закончится все.

К совету наесться чеснока не прислушивался. А так – завтра суббота, у меня баня, буду париться, как обычно. Алкоголь? Начиная с субботы-воскресенья могу себе позволить стопочку водочки перед ужином. Лук есть. В общем, как все люди. Хотя кто-то и говорит, мол у меня возраст в зоне риска, но знаете, дай бог, чтобы все пенсионеры себя чувствовали так, как я. Стареет душа, а не тело. Но за телом мы тоже следим», - сказал Павлов.