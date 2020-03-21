Николай ПАВЛОВ: «Могу себе позволить стопочку водочки перед ужином»

Известный тренер – о профилактике коронавируса

  • 21.03.2020 09:12
  • 838 просмотров
  • 3 комментария
Николай ПАВЛОВ: «Могу себе позволить стопочку водочки перед ужином»
© УАФ. Николай Павлов

Бывший главный тренер сборной Украины Николай Павлов рассказал, какие средства профилактики использует против коронавируса.

«Соблюдаю карантин, нахожусь дома. Маленькое исключение делаю тем, что выезжаю каждый день на часовую прогулку в Парк партизанской славы. Дома принимаем все элементарные меры – постоянно моем руки, я читаю доктора Комаровского, много рекомендаций есть в интернете. Дома пылесосим, убираем чаще обычного. Стараюсь на все смотреть с оптимизмом, когда-то же оно, думаю, закончится все.

К совету наесться чеснока не прислушивался. А так – завтра суббота, у меня баня, буду париться, как обычно. Алкоголь? Начиная с субботы-воскресенья могу себе позволить стопочку водочки перед ужином. Лук есть. В общем, как все люди. Хотя кто-то и говорит, мол у меня возраст в зоне риска, но знаете, дай бог, чтобы все пенсионеры себя чувствовали так, как я. Стареет душа, а не тело. Но за телом мы тоже следим», - сказал Павлов.

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Источник — Footboom

(3 голоса)

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Комментарии
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 21.03.2020 09:57
    0
    Есть повод выпить.
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
      Вячеслав Круссер, 21.03.2020 09:44
    0
    Согласен! можно и не одну
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 21.03.2020 09:38
    0
    правильно! под хорошую закуску для аппетиту не грех.
    а тут еще и профилактика....
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 21.03.2020 09:57
    0
    Есть повод выпить.
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
      Вячеслав Круссер, 21.03.2020 09:44
    0
    Согласен! можно и не одну
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 21.03.2020 09:38
    0
    правильно! под хорошую закуску для аппетиту не грех.
    а тут еще и профилактика....
    Ссылка
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