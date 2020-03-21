Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Роналду звал меня в Реал»

Форвард мюнхенской «Баварии» и национальной сборной Польши Роберт Левандовски подтвердил, что Криштиану Роналду в период выступления в составе мадридского «Реала», выражал желание видеть его в испанском клубе.

«Да, Роналду звал меня в «Реал». Вообще, можно перейти в другой топ-клуб, не из Германии. Из Германии или какой-то другой страны. Но это никогда не было для меня чем-то особенно важным. Где бы я ни играл, всегда был способен достичь максимального уровня», - сказал Левандовски.

Отметим, что в нынешнем сезоне Левандовски является лучшим бомбардиром Бундеслиги. На его счету 25 голов в 23 матчах.