Решение ценой в золото. Они могли играть за Францию и быть чемпионами мира

Во времена, когда привычная жизнь, в том числе и футбольная, в Европе оказалась парализована из-за коронавируса, у болельщиков откровенно немного актуальных поводов и тем для обсуждения. В такой период единственное, что остается – вспоминать недавние яркие баталии и события. Главным из них в футболе является, конечно же, чемпионат мира.

Триумфатором последнего мирового первенства стала команда Франции, которая в финале не оставила шансов на успех главной сенсации турнира сборной Хорватии (4:2). В стане «трехцветных» на ЧМ-2018 ярко проявили себя Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе и другие футболисты, но среди них вполне могли бы быть и игроки, представляющие ныне иные национальные сборные.

О пятерых футболистах, которые имели возможность играть за сборную Франции и потенциально получить «золотые» медали ЧМ-2018, но по каким-то причинам выбрали иные команды, мы сегодня и вспомним.

Лерой САНЕ

Нынешний вингер «Манчестер Сити» появился на свет в 1996 году в немецком Эссене в семье немки и сенегальца. Родители Сане имели самое непосредственное отношение к спорту – мать Регина Вебер выигрывала «бронзу» в художественной гимнастике на Олимпийских играх 1984 года, а отец Сулейман Сане на профессиональном уровне играл в футбол и провел 55 матчей (29 забитых мячей) в рядах национальной команды Сенегала.

С учетом того, что Сулейман Сане с раннего детства проживал во Франции, где и начал делать первые шаги в футболе, помимо сенегальского, он также получил и гражданство европейской страны. По этой причине у Лероя Сане был широкий выбор на национальном уровне – он мог играть за сборные Франции, Сенегала или Германии.

Изначально Лерой Сане начал играть за юношеские сборные Германии, затем – за молодежную, а в 2015 году дебютировал за национальную команду. Интересно, что премьерный матч Лероя Сане за сборную Германии пришелся на спарринг против Франции (0:2), цвета которой вингер также теоретически мог бы защищать. В итоге на чемпионат мира-2018 Лерой Сане даже не поехал. Тренерский штаб сборной Германии сделал ставку на других исполнителей, а когда команда провалилась, заняв последнее место в группе с Швецией, Мексикой и Южной Кореей, Йоахиму Леву еще долго вспоминали решение не взять Сане на мундиаль. Впрочем, Лерою ныне лишь 24 года, а потому как минимум на двух или трех ближайших чемпионатах мира у него еще будет возможность побороться за «золото».

Калиду КУЛИБАЛИ

Топовый защитник «Наполи» Калиду Кулибали появился на свет в 1991 году во Франции в семье эмигрантов из Сенегала. Футбольную карьеру он начинал во французских командах, а первым его профессиональным клубом стал «Мец», где Кулибали провел два неплохих сезона, а затем был продан бельгийскому «Генку», где его и присмотрели скауты «Наполи».

В период выступлений за «Мец» Калиду Кулибали получал приглашения в молодежную сборную Франции и даже провел за нее 11 поединков. Но отъезд в «Генк» не поспособствовал развитию «трехцветной» международной карьеры Калиду. Более того, наставники главной французской сборной не видели места для Кулибали даже после первого весьма успешного сезона (2014/15) рослого центрбека в «Наполи». В итоге в 2015 году Кулибали получил предложение выступать за этническую родину – Сенегал, и не стал отказываться от этой почетной возможности.

К настоящему моменту Калиду Кулибали провел уже 33 матча и забил 1 гол за сборную Сенегала, являясь ее капитаном. В рядах этой африканской команды Кулибали участвовал в финальной части ЧМ-2018, проведя все 3 поединка Сенегала на групповой стадии против Колумбии, Японии и Польши. Лишь по дополнительным критериям (если точнее, то по очкам фейр-плей) сенегальцы уступили путевку в плей-офф мундиаля Японии, вследствие чего достаточно рано покинули турнир. Сложно сказать, играл бы ключевую роль Кулибали в современной сборной Франции, если бы остался верен «трехцветным», но по трансферной стоимости (70 млн евро) Калиду уступал бы там из числа центрбеков только Рафаэлю Варану (80 млн евро), уверенно опережая всех остальных.

Гонсало ИГУАИН

Форвард «Ювентуса» родился в 1987 году во французском Бресте, куда его родители переехали в связи с выступлениями отца Гонсало Хорхе Игуаина за местную одноименную команду. Назад в Аргентину семья Игуаина вернулась, когда мальчику не было еще и года. Однако французским гражданством Гонсало обзавелся, хотя и абсолютно не знает тамошнего языка.

До января 2007 года Гонсало Игуаин выступал в Аргентине за «Ривер Плейт», а затем за 12 миллионов евро перебрался в мадридский «Реал». За полгода до этого трансфера на Гонсало выходили представители федераций футбола Франции и Аргентины, желая убедить нападающего склонить выбор именно в их пользу. Но тогда Игуаин вежливо отказался от обоих предложений, взяв время на размышление.

В 2009 году Гонсало Игуаин принял решение выступать за свою этническую родину – Аргентину. К нынешнему моменту форвард успел провести за «бело-голубых» 75 матчей, отличившись 31 забитым мячом. В 2010 году Игуаин стал лучшим бомбардиром Аргентины на чемпионате мира в ЮАР, а на турнире в 2018 году провел 3 матча (1 – в основе), не забив ни одного мяча. Аргентина на последнем мундиале пробилась в 1/8 финала, где была бита (что несколько символично в контексте разговора о международной карьере Игуаина) Францией – 3:4. К слову, 32-летний форвард до сих пор не может похвастаться ни одним добытым трофеем с аргентинской сборной…

Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ

Нынешний форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг также появился на свет во Франции в семье эмигрантов. Его отец Пьер был профессиональным футболистом и провел порядка восьми десятков матчей за сборную Габона. В 18-летнем возрасте Пьер-Эмерик перебрался в академию «Милана», но уже через год вернулся во Францию, где его арендовал «Дижон». Сумев успешно себя проявить, Обамеянг получил предложение сыграть за юношескую сборную Италии U-19, но отказался от него. Спустя всего несколько месяцев после этого Пьер-Эмерик сыграл товарищеский матч за сборную Франции U-21, но та игра так и осталась для него единственной за «трехцветных».

В 2009 году Пьер-Эмерик Обамеянг принял предложение выступать за национальную сборную Габона. На тот момент он был далеко не топовым игроком, которым стал благодаря выступлениям с 2013 по 2018 годы за дортмундскую «Боруссию». Увы, с африканскими «пантерами» Обамеянг до сих пор так ни разу и не получил возможности сыграть в финальных частях чемпионатов мира, хотя прошел с командой уже три отборочных цикла – на мундиали 2010, 2014 и 2018 годов.

Ныне на счету Обамеянга 51 матч и 20 голов за сборную Габона. Он является капитаном «пантер» и, конечно же, главной звездой и самым дорогостоящим футболистом (70 млн евро) из их состава. Сложно сказать, какие перспективы могли бы быть у Пьер-Эмерика в сборной Франции, но абсолютно лишней фигурой для «трехцветных» он, пожалуй, точно не был бы, ведь на клубном топ-уровне вот уже девятый сезон кряду Обамеянг забивает по 10 и более голов.

Рияд МАРЕЗ

Этот вингер, выступающий ныне за «Манчестер Сити», родился во Франции. Его отец был родом из Алжира, а мать имела алжиро-марокканское происхождение. До сезона-2015/16 о Рияде Марезе в футбольной Европе мало кто знал и слышал. Он выступал за «Гавр», а в 2014-м за 500 тысяч евро перебрался в «Лестер». В стане «лис» в первом своем сезоне в Премьер-лиге боролся за выживание, а вот во втором стал яркой частью сенсации, когда «Лестер» выиграл «золотые» медали, оставив позади себя всех грандов английского футбола.

В сезоне-2015/16 Марез забил 17 голов в 37 матчах Премьер-лиги. Вероятно, в сборной Франции были бы счастливы заполучить к себе такого игрока, но еще в конце 2013-го Рияд принял решение играть за этническую родину – Алжир. За «зеленых» Марез дебютировал в мае 2014 года, а спустя месяц поехал с командой на чемпионат мира в Бразилию, где провел один поединок.

В 2018 году Алжир пролетел мимо чемпионата мира, а Марез, перебравшийся как раз в июле в ряды «Манчестер Сити», возможно, где-то пожалел, что поспешил с выбором международного пути и не дождался приглашения от сборной Франции. Однако спустя год Рияд, наверное, уже и не вспоминал о прежних эмоциях, ведь сборная Алжира, капитаном которой он был, во второй раз в истории стала триумфатором Кубка африканских наций. К слову, Марез точным ударом в компенсированное время вывел «зеленых» в финал того турнира, огорчив со штрафного вратаря нигерийцев (2:1).

Алексей СЛИВЧЕНКО