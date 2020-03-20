ВИДЕО. Давай в футбол! Халеп технично понабивала туалетную бумагу

Румынская теннисистка приняла участие в популярном флешмобе

  • 20.03.2020 23:37
  • 1043 просмотра
  • 3 комментария
ВИДЕО. Давай в футбол! Халеп технично понабивала туалетную бумагу
© Instagram. Симона Халеп

Румынская теннисистка Симона Халеп, бывшая первая ракетка мира, приняла участие во флешмобе с туалетной бумагой, который набрал популярность во время пандемии коронавируса.

Она подписала свое видео в Твиттере: «Челлендж принят. Оставайтесь дома и будьте в безопасности».

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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    Andy_P
      Andy_P, 21.03.2020 01:03
    +2
    Красотка! Могёт, реально, вот с кем Саше Зинченко стоило отрабатывать удары
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 21.03.2020 00:52
    +3
    Сімона молодчинка, Алієв бухарік, от і вся різниця!
    Ссылка
    John Doe
    online
      John Doe, 21.03.2020 00:11
    +5
    Набила больше, чем Алиев)))
    Ссылка
    John Doe
    online
      John Doe, 21.03.2020 00:11
    +5
    Набила больше, чем Алиев)))
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 21.03.2020 00:52
    +3
    Сімона молодчинка, Алієв бухарік, от і вся різниця!
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 21.03.2020 01:03
    +2
    Красотка! Могёт, реально, вот с кем Саше Зинченко стоило отрабатывать удары
    Ссылка
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