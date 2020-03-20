ВИДЕО. Давай в футбол! Халеп технично понабивала туалетную бумагу

Румынская теннисистка Симона Халеп, бывшая первая ракетка мира, приняла участие во флешмобе с туалетной бумагой, который набрал популярность во время пандемии коронавируса.
Она подписала свое видео в Твиттере: «Челлендж принят. Оставайтесь дома и будьте в безопасности».
Challenge accepted 😆🧻— Simona Halep (@Simona_Halep) March 20, 2020
Stay home and stay safe everyone 🙏 pic.twitter.com/GaT1juR2PG
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Источник — Twitter
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