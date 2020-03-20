Николай БАЛАКИН: «Благодаря ВАР повысим уважение к украинским арбитрам»

Известный украинский арбитр Николай Балакин положительно относится к введению системы видеоповторов ВАР в Украине:

«Главный принцип ВАР – точность важнее скорости. Иногда решение принимается 3-4 минуты, а футболисты и болельщики ждут. Наша главная задача – прибавить в скорости принятия решений. Мы над этим работаем.

В первых матчах было тяжело, но мы сделали существенный шаг вперед, шаг к современному футболу. Мы все стремимся судить в Европе, в Лиге чемпионов. Только благодаря ВАР мы повысим уважение к украинским футбольным арбитрам как в Европе, так и в нашей стране.

Мы слышим то, что говорит наша бригада: ассистенты и четвертый арбитр. Мы слышим ВАР, а ВАР слышит нас. Операторы видеоповторов тоже слышат бригаду арбитров. Мы работаем в режиме онлайн, а разговоры во время матчей записываются».