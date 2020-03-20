Николай ПАВЛОВ: «Перенос Евро – единственное правильное решение»

Известный тренер – о решении перенести чемпионат Европы на 2021 год

  • 20.03.2020 18:30
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Николай ПАВЛОВ: «Перенос Евро – единственное правильное решение»
© Sport.ua. Николай Павлов

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Николай Павлов прокомментировал перенос Евро-2020 на лето следующего года.

«В данной ситуации это - единственное правильное решение, чтобы не рисковать здоровьем футболистов, ведь никто ж не знает, когда реально этот карантин закончится. Игроки национальной сборной, кандидаты – они следят за своим физическим состоянием. В частности, на нашем стадионе в Осокорках видел Буяльского вместе со своим тренером по физподготовке.

Это говорит о том, что парень думает о будущем. А, значит, и наверняка остальные футболисты тоже не лежат целыми днями на диване, как пенсионеры. Мы ведь не одни в такой ситуации – вся Европа в равных условиях», - сказал Павлов.

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Источник — Footboom

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